Bursa'da 28 Kasım’dan bu yana kayıp olan 80 yaşındaki Mustafa Abi için arama çalışmaları devam ediyor. 576 saattir izine rastlanamayan Mustafa Abi’nin eşi, belirsizliğin dayanılmaz hale geldiğini söyleyip "Günlerdir evimizde huzur yok" dedi. Yetkililer, görenlerin 112’yi aramasını istedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Abi'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp ihbarının ardından ilk 7 gün boyunca AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

KÖY VE ÇEVRESİ DİDİK DİDİK ARANIYOR

Ekipler, Mustafa Abi'nin kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve muhtemel geçiş güzergâhları tek tek taranmasına rağmen, şu ana kadar herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı.

ACILI EŞ KONUŞTU

Kayıp Mustafa Abi'nin eşi Ayla Abi, yaşadıkları belirsizliğin her geçen saat d"576 saattir umutla bekliyoruz. Günlerdir evimizde huzur yok. Jandarma ekipleri ve köylülerimiz ellerinden geleni yapıyor ama hâlâ bir haber alamadık. Bu belirsizlik çok zor"aha da ağırlaştığını belirterek, ifadelerini kullandı.

Aile, Mustafa Abi'yi gören ya da nerede olabileceğine dair bilgisi bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.

