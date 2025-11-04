Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liverpool - Real Madrid maçında olay: Arda Güler'e tepki!

Liverpool - Real Madrid maçında olay: Arda Güler'e tepki!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ve Trent Alexander-Arnold, İngiliz taraftarların tepkisine maruz kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool ile Real Madrid'in karşılaştığı mücadelede Arda Güler ve Trent Alexander-Arnold, rakip takım taraftarlarının tepkisine maruz kaldı.

Anfiel'da oynanan müsabakada Liverpool taraftarları, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan ve Real Madrid'e giden İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'a tepki gösterdi.

MİLLİ TAKIM MAÇINDA TARTIŞMIŞLARDI

İngiliz tribünlerinin tepki gösterdiği bir diğer futbolcu ise milli yıldızımız Arda Güler oldu. Liverpoollu taraftarların Arda Güler'e tepki göstermesinin nedenin Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile milli takım maçında yaşadığı tartışma olduğu kaydedildi.

Liverpool - Real Madrid maçında olay: Arda Güler'e tepki! - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında tartışma yaşanmıştı.

Arda Güler, maç içinde gerginlik yaşadığı Liverpool'un Macar yıldızı Szoboszlai'ye "Sus" işareti yapmıştı.

MAÇ SONU GÖNDERME YAPTI

Arda Güler, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." sözleriyle göndermede bulunmuştu.

SZOBOSZLAI'DEN PAYLAŞIM

Macar orta saha ise müsabakanın ardından Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yaparak genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon 1088 dakika süre almasına gönderme yapmıştı.

"BU ADAM ŞAKA GİBİ"

Arda Güler son olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaparak "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?" ifadelerini kullanmıştı.

