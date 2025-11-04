Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
35 milyon euroluk yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Endrick'in yeni takımı için görüşmeler başladı

35 milyon euroluk yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Endrick'in yeni takımı için görüşmeler başladı

- Güncelleme:
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Endrick'in, ocak ayında Real Madrid'den kiralık gönderilebileceği konuşuluyor. Devre arası transfer dönemi için adı Fenerbahçe'yle de anılan 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol devi Real Madrid'in Temmuz 2024'de Palmeiras'tan 47 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığıEndrick Felipe Moreira de Sousa, Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından formayı unuttu.Bu sezon sadece bir maçta 11 dakika süre alan genç oyuncunun, ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

35 milyon euroluk yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Endrick'in yeni takımı için görüşmeler başladı - 1. Resim

LYON'DAN ENDRICK HAMLESİ

Dünyaca ünlüİtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibiLyon, Endrick'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Brezilyalıfutbolcunun transferinde ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğübelirtildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer almayacağıaktarıldı.

35 milyon euroluk yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Endrick'in yeni takımı için görüşmeler başladı - 2. Resim

FENERBAHÇE İDDİASI

Devre arası transferdönemi için adı Fenerbahçe'yle de anılan Endrick'in piyasa değeri geçtiğimiz sezon başında 60 milyon euro olarak gösteriliyordu.

