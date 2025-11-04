35 milyon euroluk yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Endrick'in yeni takımı için görüşmeler başladı
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Endrick'in, ocak ayında Real Madrid'den kiralık gönderilebileceği konuşuluyor. Devre arası transfer dönemi için adı Fenerbahçe'yle de anılan 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol devi Real Madrid'in Temmuz 2024'de Palmeiras'tan 47 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığıEndrick Felipe Moreira de Sousa, Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından formayı unuttu.Bu sezon sadece bir maçta 11 dakika süre alan genç oyuncunun, ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
LYON'DAN ENDRICK HAMLESİ
Dünyaca ünlüİtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibiLyon, Endrick'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.
Brezilyalıfutbolcunun transferinde ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğübelirtildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer almayacağıaktarıldı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Devre arası transferdönemi için adı Fenerbahçe'yle de anılan Endrick'in piyasa değeri geçtiğimiz sezon başında 60 milyon euro olarak gösteriliyordu.