Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik: Tedesco, Beşiktaşlı yıldızla tartıştı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

TEDESCO, BEŞİKTAŞLI İSİMLERLE TARTIŞTI

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik heyeti ve kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile tartışma yaşadı.

Derbi sonrası çıkan tartışma sırasında Beşiktaşlı isimler, Tedesco'ya tepki gösterirken araya girenler tansiyonun daha fazla yükselmesini önledi.

SERGEN YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı kart sonrası sahaya girip su şişesine tekme atmasının ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Orkun’un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme attı. Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz’ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıktı.