Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Sergen Yalçın oyuncuları uyarmıştı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Kaytaz, hakem kararlarını eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz, kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın yokluğunda açıklamalar yaptı.

"BELKİ VAR'DAN KIRMIZI OLABİLECEK BİR POZİSYON"

Mücadelenin ardından değerlendirmeler yapan Murat Kaytaz, "Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz." şeklinde konuştu. 

