Altın fiyatlarında son dakika! 23 Aralık 2025 gram altın fiyatı sabah saatlerinde 6.191 TL ve ons altın fiyatı 4.497 dolar ile yeni rekor seviyelerini gördü. Jeopolitik risklerde tırmanış güvenli liman talebini artırırken, “güvercin FED” beklentileri altını elde tutmanın maliyetini düşürerek sarı metale destek oluyor. Piyasada 2026 beklentileri sorgulanırken, JP Morgan ons altın için gelecek yıl 5.055 dolar hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında yeni hafta hızlı başlarken, gelecek yıl ABD merkez bankasından faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ve artan jeopolitik risklerle birlikte, sarı metalde rekorlar serisi devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde %2,42 primle 4.444 dolardan kapanış yapmıştı. Ons fiyatı bugün de TSİ 06:00 itibarıyla 4.497 dolara kadar yükseldi ve yeni rekor seviyeyi test etti.

23 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki prim gram altını da zirveye taşıdı. 23 Aralık 2025 gram altın fiyatı ilk işlemlerde 6.191 TL ile yeni rekorunu gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 6.240 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.165 TL’den gerçekleşiyor. Çeyrek fiyatının yeniden 10 bin TL’yi aşması dikkatlerden kaçmadı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatlarında bu haftaki yükselişte jeopolitik risklerin daha fazla ön plana çıktığını aktaran analistler; ABD-Venezuela geriliminin tırmanması, ateşkes çabaları sürerken Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların sürmesi ve İsrail’in yeniden İran’ın hedef alabileceği yönündeki haberlerle birlikte, piyasalarda güvenli liman talebini arttığını belirtiyor.

“GÜVERCİN FED” BEKLENTİLERİ

Öte yandan dolar endeksinin zayıf seyri ve ABD’de faizlerin düşeceğine dair beklentiler de altını elde tutmanın maliyetini düşürerek, sarı metale destek oluyor. ABD’de işsizlikte artışa ve enflasyonda gerilemeye işaret eden son ekonomik verilerin ardından, piyasalarda gelecek yıl için FED’den en az 2 faiz indirimi fiyatlanmaya başlandı.

ALTINDA 2026 ÖNGÖRÜLERİ

ABD’li JP Morgan altın fiyatlarının 2026 yılında da yükselişine devam edeceğini öngörerek, 5.055 dolar hedef fiyat öngörüsünde bulundu. JP Morgan, 2026'da çeyreklik dönemlerde yaklaşık 585 ton yatırımcı ve merkez bankası talebi öngörüyor. Gelecek yılın tamamında sadece merkez bankalarından 755 ton talep bekleyen ABD’li banka “Bu rakam, son 3 yılda görülen 1.000 tondan daha düşük olsa da, 2022 öncesi ortalamaları olan 400-500 tonun üzerinde” değerlendirmesinde bulunuyor.



