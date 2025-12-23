2025 yılına 93 bin 380 dolardan başlayan Bitcoin, son işlem haftasında 88 bin dolara yakın seyrediyor. Bitcoin’de bu yılki değer kaybı, bugün itibarıyla %-5,55 olarak gerçekleşiyor. ABD’de kripto para dostu yönetim, yapay zekâ rallisi ve kurumsal taleple bu yıl 126 bin doları aşan Bitcoin için, 2025 sonunda 200 bin dolar hedef fiyat tahminleri gelmişti. Ancak tahminlerin aksine gerçekleşen düşüş, kripto yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda 2025 yılı kripto varlıklar için de oldukça hareketli fiyatlamalara sahne oldu. Piyasanın en büyük kripto varlığı konumunda bulunan ve ABD’de borsa yatırım fonu (ETF) işlemlerine de açık olan Bitcoin, 2025 yılına 93 bin 380 dolardan başladı. Yıl boyunca da BTC en düşük 74 bin 435 dolar ve en yüksek 126 bin 270 dolar seviyelerini test etti.

REKOR EKİMDE GELMİŞTİ

Yılın başında ABD’de kripto para dostu Donald Trump yönetiminin iş başına geçmesi Bitcoin’e destek olurken; ülkede hayata geçirilen yasal düzenlemeler, kripto varlıkların kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesini beraberinde getirmişti. ABD’de yapay zekâ destekli teknoloji rüzgârını da arkasına alan Bitcoin, ekim ayında 126 bin 270 dolar ile zirve seviyesini görmüştü.

SON VİRAJDA KAYIPTA!

Ardından başlayan kâr satıları ile hızla düşüşe geçen BTC, kasım ayında 80 bin 500 dolara kadar geriledi. Gelen tepki alımları cılız kalınca, Bitcoin fiyatı 2025 yılının son işlem haftasında 88 bin dolara yakın seyrini sürdürüyor. BTC fiyatı, 2025’te %-5,55 değer kaybı ile son viraja giriyor.

Bu arada Bitcoin, ABD’de tarifelerin ilk açıklandığı nisan ayı işlemlerinde 74 bin 435 dolar ile 2025 dibini görmüştü.

200 BİN DOLARLIK HEDEF GELMİŞTİ

Bitcoin’de 2025 sonu için oldukça iddialı hedef fiyat tahminleri de gelmişti. En yüksek tahminde bulunan Standart Chartered Bank, 200 bin dolar öngörüsünde bulunmuştu. Banka; kurumsal talepten kaynaklanan ETF girişleri, ABD’de kripto dostu ortam ve altın piyasasındaki sermayenin Bitcoin'e de kaymaya başlayabileceği beklentilerini gereke göstererek bu tahmini ileri sürmüştü.

Öte yandan BTC’de bu yıl için Bernstein 200 bin dolar, VanEck 180 bin dolar gibi yüksek hedef fiyatlar öngörürken; JP Morgan da 150 bin dolar tahminini paylaşmıştı.

BTC’DE 2026 BEKLENTİLERİ

Bitcoin’de de dikkatler artık 2026 yılına çevrilirken, gelecek yıl sonu için hedef fiyatlar gelmeye başladı. Bu yıl en yüksek tahminleri öne süren Standart Chartered Bank ve Bernstein, BTC fiyatında 2026 sonu için 150 bin dolar seviyesinin görülebileceğini tahmin ediyor. Kurumsal talepte düşüş ve ETF girişindeki zayıflama, Bitcoin beklentileri için en önemli göstergeler olarak öne sürülüyor.

