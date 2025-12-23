İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik bir 'rüşvet' operasyonu daha düzenledi. Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerine ilişkin incelemeler çerçevesinde rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yeni tespitler sonrasında 1'i cezaevinde olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.

NELER OLMUŞTU?

10 Temmuz’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 gözaltı

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirtilmişti.

Özgür Kabadayı ile birlikte dört belediye yöneticisi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı, Kabadayı'nın geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı

2O BİN EUROLUK RÜŞVET İDDİASI

İddiaya göre, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu şüpheli avukat Ali Şafak, yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin euroyu rüşvet alırken yakalanmıştı. Operasyonda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 86 şüpheli gözaltına alınmış, 32 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu yıl çok sayıda ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmaları ile gündem oldu. İşte CHP’li belediyelerdeki o soruşturmalar ve detayları…

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkındaki ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınmış ve üç kişi tutuklanmıştı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk soruşturmasında inşaat ve iskan alanlarında "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlamaları yer almıştı. Belediye Başkanı Hasan Akgün bu soruşturmada tutuklanmıştı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Akgün, "Ne şahsım ne de yakınlarım herhangi bir daire devri veya maddi menfaat sağladı" demişti. Yerine seçilen başkanvekili Ahmet Şahin ise bir süre sonra İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

BEYKOZ BELEDİYESİ

Beykoz Belediyesi'yle ilgili, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamaları ile soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmıştı.

İZMİR BELEDİYESİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle "yolsuzluk" yapıldığı iddiası ile "kooperatif" soruşturmalarını yürüttü. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

ANTALYA BELEDİYESİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

MANAVGAT BELEDİYESİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara bu soruşturmada tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası