Bursa’da Uluabat Gölü’ndeki istilacı balık türü İsrail sazanı, balıkçıların gelir kaynağı oldu. ‘Gölü yok edecek, bitirecek’ denilen türün popülasyonunun diğer balıklara göre daha fazla olduğunu belirtilirken, balıklar Suriye ve Irak’a ihraç ediliyor.

Bursa’da yer alan Uluabat Gölü’nde yaklaşık 20-30 yıldır yer alan İsrail sazanı, balıkçıların önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Uluabat Gölü'nün su seviyesinin yağışlarla yükselmesinin ardından balıkçılar, yeniden oltaları hazırladı.

‘Gölü yok edecek’ dediler, gelir kaynağı oldu: Suriye ve Irak’a ihraç ediliyor

“SURİYE VE IRAK'A İHRAÇ EDİLİYOR”

Hızla çoğalması ve yayılması nedeniyle istilacı tür olarak bilinen İsrail sazanının ilk zamanlarda ‘gölü yok edecek’ bir tehlike olarak görüldüğünü belirten Gölyazı Mahallesi Muhtarı Mustafa Cihanoğlu, şöyle konuştu:

İsrail sazanı ilk geldiğinde gölü yok edecek dediler, bitirecek dediler. Uluabat Gölü'nde 20-30 yıldır İsrail sazanı var. Gölde bizim açımızdan bir sıkıntı oluşturmadı. Balıkçılarımız ağırlıklı olarak bu balıkla geçimini sağlıyor. Yakalanan balıklar Suriye ve Irak'a ihraç ediliyor. Diğer balıklar azalınca İsrail sazanı balıkçılar için kurtuluş oldu.

POPÜLASYONU ARTTI

Uzun süredir Uluabat Gölü'nde avcılığı yapılan İsrail sazanı bölge balıkçılarına ek gelir sağlıyor. Yıllardır gölden çıkan ve iyi gelir sağlayan turna ve sazan gibi diğer balıkların türleri azalırken, İsrail sazanının görünür hale geldiği belirtildi. Göle kıyısı olan yerleşim birimlerindeki balıkçıların gelir açısından kurtarıcısı olarak görülen tür, su seviyesinin yağışlarla yükselmesinin ardından daha da arttı.

“ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI”

Şu anda gölde sazan avcılığının sürdüğünü belirten Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Topsezer ise şunları anlattı:

15 Mart'ta sazan avı yasağı başlayacak. Şu an turna yasak. 1 Nisan'da turna başlayacak. İsrail sazanı var onları tutuyoruz ve diğer birkaç küçük balık. Balıkçılar yakaladıkları sazanları soğuk hava deposuna teslim ediyor. Oradan balıkları firma alıyor ve işleyip ihraç ediyor. Balıkçılarımız için önemli bir gelir kaynağı.

