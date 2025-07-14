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Şile Belediyesi'ndeki operasyonda flaş gelişme! Özgür Kabadayı tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şile Belediyesi&#039;ndeki operasyonda flaş gelişme! Özgür Kabadayı tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutulandı. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖZGÜR KABADAYI VE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Şile Belediyesi'ndeki operasyonda flaş gelişme! Özgür Kabadayı tutuklandı - 1. Resim

Ali Şafak rüşveti parktan alırken görüntülendi

'BAŞKANIN RİCASI VE YARDIM' 

 Başkan Kabadayı ve belediyenin Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak, yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 20 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Avukat polisin soruları karşısında  “Ancak savcıya ifade veririm” dedi. Başkan Karadayı ise ifadesinde, ‘başkan’ seçildikten sonra yetkilerini yardımcılarına devrettiğini ve usulsüz işlemlerle bir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Bu arada, Karadayı dahil başkan yardımcısı ve avukat Şafak’ın “başkanın ricası”, “yardım” ve benzeri ifadelerle bölgedeki iş adamlarından planlı bir şekilde rüşvet aldıkları belirlendi.

Başkan ve diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda değeri 8 milyon lirayı bulan dolar, avro, sterlin ve altın ele geçirildi.

Şile Belediyesine operasyon! Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 yılında Şile'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şile'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Şile'de iki işletmesi bulunan Kabadayı Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Şile'de ikamet eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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