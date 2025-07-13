Şile Belediyesi soruşturmasında "pes" dedirten görüntüler! Rüşvet anları ortaya çıktı... 6 şüpheli adliyede

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları tespit edildi. Çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Şile Belediyesi'ne yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tanık beyanları doğrultusunda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı, hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin belediye başkanının ricası, yardım ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları tespit edildi.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yapılan aramalarda piyasa değerleri yaklaşık 7-8 milyon lira olan dolar, euro, sterlin, altın vb. ziynet eşyası ele geçirildi. Bazı şüphelilerin ise rüşvet pazarlıklarına ait görüntüleri de ortaya çıktı.

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

10 Temmuz tarihinde yapılan operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında 20 bin euro parayı rüşvet olarak aldığı esnada suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli avukat ifadesinde, Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaptıklarını söyleyerek, bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermekle görevli olduğunu ifade etti.

"SAVCILIKTA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"

A.Ş., kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna ise Avukatlık Kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum" cevabını verdi. Gözaltında bulunan Belediye Başkanı şüpheli Özgür Kabadayı'nın göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını, bazı bölümlerde/beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişinin kendisinin değil de Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö. isimli şahıs olduğunu söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri devam ediyor.