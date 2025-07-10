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Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda tanık ifadesi ortaya çıktı! Adı geçen paralar şoke etti: CHP'li olarak yediremedim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şile Belediyesi&#039;ne rüşvet operasyonunda tanık ifadesi ortaya çıktı! Adı geçen paralar şoke etti: CHP&#039;li olarak yediremedim
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Başkan Özgür Kabadayı dahil 6 kişi gözaltına alınırken, dosyadaki tanık ifadeleri ortaya çıktı. 8 milyon ve 300 bin liralık rüşvetten bahseden bir iş adamı, "CHP'li belediyenin gelmesiyle birlikte usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum. Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte bizden para istenmeye başlayınca bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gece saatlerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

DAVADA 6 TANIK VAR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken bazı tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenilirken, biri gizli toplam 6 tanığın olduğu bilgisine ulaşıldı.

"BİR CHP'Lİ OLARAK VİCDANIMA DOKUNDU"

Tanık olarak ifade veren bir iş adamı, "Ben babadan CHP’liyim, CHP gelince bazı şeylerin düzeleceğine inandım. CHP'li belediyenin gelmesiyle birlikte usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum. Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte bizden para istenmeye başlayınca bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim. Vatandaşlık görevi yapmak için müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Özgür Kabadayı’nın seçilmesiyle birlikte benle aynı inşaat işi yapan arkadaşım, bir iskanın alımı için, benim ofisimde 300 bin TL parayı rüşvet verdi. Ben bizzat şahidim." dedi.

8 MİLYON TL RÜŞVET VERMİŞ

Bir diğer iş adamı tanık ise, bir otel inşaatı ruhsatı için belediyeye 8 milyon rüşvet verdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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