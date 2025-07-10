İletişim Başkanlığı'nda teslim töreni! Fahrettin Altun, görevi bu sözlerle devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İletişim Başkanı olan Burhanettin Duran, Fahrettin Altun'dan görevi devraldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı. Başkan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirildi.

ALTUN: OMUZ OMUZA MÜCADELE VERDİK

Gelişmenin ardından İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. İlk sözü alan Altun, "Sizlere ve medya mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Sayın hocamla çalışma arkadaşlığımızın dışında kardeşlik hukukumuz da oldu. Birbirimizden birçok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde de omuz omuza varlık gösterdik. Şimdi görevi kendisine teslim ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Altun sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik. İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine İnsan Kaynakları altyapımızı finansal imkanlarımızı hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

Altun konuşmasının sonunda yeni başkan Duran'a "Hocam sizinle tokalaşmak değil kucaklaşmak isterim" dedi. İki isim sarılarak devir teslim törenini tamamlandı.

YENİ BAŞKAN DURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Duran ise konuşmasında, "Bu görevi kardeşim, dostumdan almak mutluluk vericidir. Kendisi de benim zihnimden geçenleri ifade etti. Ülkemizin geçtiği çok kritik dönemlerde çok şey paylaştık. Hem dostluğumuzu pekiştirdik hem Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmalarımızı birlikte yapmak nasip oldu. Bu kuruma kendisi çok hizmet etti, bu da bizim için sınamadır. Güzel bir ekip, tempolu bir çalışma olacak.

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