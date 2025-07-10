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Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan ilk açıklama: Mutluluk duyuyorum

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran&#039;dan ilk açıklama: Mutluluk duyuyorum
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ı atadı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yedi yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi. Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.

YENİ GÖREV SONRASI İLK PAYLAŞIM

Duran, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımını alıntılayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yedi yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevinde de aynı başarılarla ülkemize hizmet etmesini canı gönülden diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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