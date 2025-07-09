Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Burhanettin Duran hakkında merak edilenler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzman olan Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliği ve SETA Genel Koordinatörlüğü gibi stratejik görevlerde bulundu. İşte, Burhanettin Duran hakkında bilgiler...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 2024'ün Mayıs ayından bu yana bu görevi yapıyor. SETA Genel Koordinatörü olarak uzun yıllar görev alan Duran'ın yayınlanan çok sayıda kitabı var.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran 1971'de Sakarya'da dünyaya geldi.

Prof. Dr. Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesinde tamamlandı.

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, 2014 yılında SETA'nın genel Koordinatörü oldu.

Duran'ın Türk dış politikası, ABD, Avrupa, demokrasi, çatışma bölgeleri ve sivil toplum konuları üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi yayımlandı.

Prof. Dr. Duran, SETA Genel Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Duran, 2024'ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev alıyor.

Duran, evli ve üç çocuk babası.