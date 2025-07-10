Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gözler Erdoğan'ın cumartesi yapacağı tarihi konuşmada! AK Parti'den dikkat çeken video

Gözler Erdoğan'ın cumartesi yapacağı tarihi konuşmada! AK Parti'den dikkat çeken video

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı. Gözler bu konuşmaya çevrilirken AK Parti'den ise dikkat çeken bir video paylaşımı geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

Gözler Erdoğan'ın cumartesi yapacağı tarihi konuşmada! AK Parti'den dikkat çeken video - 1. Resim

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Konuşmanın içeriği merak konusu olurken AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından ise "Son 2" başlıklı bir video yayınlandı. Videoda, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Kızılcahamam kampının yapılacağı yerin hazırlandığı anlar yer aldı.

Gözler Erdoğan'ın cumartesi yapacağı tarihi konuşmada! AK Parti'den dikkat çeken video - 2. Resim

Öte yandan cuma günü terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı açıklanmıştı. Erdoğan'ın da bu konuda önemli mesajlar verebileceği öngörülüyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-26 eğitim öğretim yılı süresince devam edecekABD'de sıcak saatler! Tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aile hekimliğinde yeni dönem! O süre 1 yıla çıkarıldı - GündemAile hekimliğinde düzenlemeye gidildi!Nehir ve Doruk'un yangın faciasından önceki son görüntüleri yürek yaktı! "Ailemin yarısını katlettiler" - GündemNehir ve Doruk'un son görüntüleri yürek yaktıHava 40 derece, onlar 200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyor! "Herkes bu işi yapamaz" - Gündem200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyorlarTerör örgütü ağzındaki baklayı çıkardı! "Barış için adımları atacağız, Öcalan serbest kalsın" - GündemTerör örgütü ağzındaki baklayı çıkardı: Öcalan...Yemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadı - GündemYemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadıDükkanda gezen fare görüntüleri gündem olmuştu! Baklavacının tüm ürünlerine el konuldu - GündemFarenin cirit attığı baklavacı ile ilgili karar
Sonraki Haber Yükleniyor...