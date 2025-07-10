Gözler Erdoğan'ın cumartesi yapacağı tarihi konuşmada! AK Parti'den dikkat çeken video

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 11:43 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 12:01 - Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı. Gözler bu konuşmaya çevrilirken AK Parti'den ise dikkat çeken bir video paylaşımı geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İlgili Haber Hava 40 derece, onlar 200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyor! "Herkes bu işi yapamaz" "CUMHURBAŞKANIMIZ TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK" Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti. AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO Konuşmanın içeriği merak konusu olurken AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından ise "Son 2" başlıklı bir video yayınlandı. Videoda, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Kızılcahamam kampının yapılacağı yerin hazırlandığı anlar yer aldı. Öte yandan cuma günü terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı açıklanmıştı. Erdoğan'ın da bu konuda önemli mesajlar verebileceği öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar