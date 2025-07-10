Erdoğan, CHP'deki yolsuzluk ağının boyutunu deşifre etti: Tarihin en büyük hırsızlık çetesi

Partisinin grup toplantısında CHP’ye yüklenen Erdoğan “100 yıllık halk partisi, olmuş haraç partisi” dedi. İmamoğlu suç örgütünü “Gelmiş geçmiş en pervasız organize suç örgütü” diye nitelendiren Cumhurbaşkanı, “Yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz” diye konuştu. Rüşvete AK Parti’nin uzak olduğunu belirten Erdoğan. “Her kim milletin kesesine, devletin kasasına el uzatıyorsa, rüşvet alıyorsa, haksız kazanç sağlıyorsa, Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den beridir” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan Terörsüz Türkiye ve CHP’yi saran yolsuzlukla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “CHP’nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Şimdi bu partinin başında, şaibeyle anılan ‘Kasım 2023 Kurultayı’nın ardından getirilen bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat, her fırsatta kürsüye çıkıyor, aff edersiniz meyhane ağzıyla bağırıyor, çağırıyor, höykürüyor, tuhaf el, kol hareketleri yapıyor, sonra da dönüp arkasını gidiyor. Bizim halkımız karikatür tipleri sever. Milletimiz, bu şahsın sahnedeki garip hâllerini, çekirdek çitleyip çay içerek seyrediyor, gülüyor, eğleniyor, sonra da işine gücüne bakıyor. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor.”

“Yargı, Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine, gelmiş geçmiş en pervasız organize suç örgütüne yönelik soruşturma açtı. Şikâyet edenlerin, şikâyet edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP’li. İstanbul’dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni, dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı. Yani ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. 100 yıllık halk partisi, olmuş haraç partisi.”

BAKLAVAYI DA KİRLETTİLER

“Gözaltılar olunca hemen ‘siyasi operasyon’ dediler; rüşvet görüntüleri ortaya çıkınca, yerlerine kös kös oturdular. Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış, ‘Şoke oldum’ diyor. İyi ki şoke oldun. Sen bu kafayla gidersen Özgür efendi, daha çok şoke olursun, mahcup olursun, en sonunda rezil-rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur; bunlar ellerini attıkları her şey gibi, ülkemizin en meşhur markalarından baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı, baklava olmuştur.”

TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ

“CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara, sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir; fakat devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz, yapamaz. Vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz, milletin namusunuza emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz, halkın parasını hamuduyla götürdüyseniz, kusura bakmayın, yargıya ‘tıpış tıpış’ hesap vereceksiniz.”

NE YEDİK NE DE YEDİRDİK

“Ne hak yedik, ne de hakkımızın yenilmesine müsaade ettik. Bir defa şunun çok net bilinmesini isterim: Her kim milletin kesesine, devletin kasasına el uzatıyorsa, Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den beridir. Her kim rüşvet alıyorsa, haksız kazanç sağlıyorsa, Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den ve bu davadan beridir. AK Parti’nin, CHP’yi sarmaşık gibi saran rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla işi olmaz, bunlarla işi olanla da işi asla olmaz.”

MİLLET MÜSAADE ETMEZ

“CHP’nin başındaki zat bir süredir ‘sandık da sandık’ deyip duruyor. Millet en son seçimde bize yüzde 52,18 ile ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. 5 yıllık süreyi sonuna kadar kullanacağız. Sandıkla şayet hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, millet buna müsaade etmez. Cezaevlerinden meclise tünel kazma işi, siyasetin işi değildir. Hırsızı, şarlatanı seçen ülkelerin ağır bedel ödediği ortadadır.”

KANLI PRANGAYI SÖKÜYORUZ

“Önce ‘Terörsüz Türkiye’ ardından ‘terörsüz bölge’ amacına ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad ederek, fedakârlıkların boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihî müjdeyi vereceğiz. Terör duvarı yıkılacak süreç başarıyla neticelenecek.”