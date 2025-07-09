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CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları vahim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları vahim
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu partilerinden istifa etti. Yapılan açıklamada Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında dikkat çeken iddialar yer aldı.

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP üyeliğinden istifa etti. 

BELEDİYE BAŞKANI'NA VERİP VERİŞTİRDİLER

Ortak yapılan açıklamada, "Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur" denildi.

Hasan Mutlu
Hasan Mutlu

"SEÇİM DÖNEMİ CAMİ CAMİ GEZDİ, SONRA ALAY ETTİ"

Açıklama şöyle devam etti: "Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz. 

"ÖMRÜMÜZE LEKE KATMAMAK İÇİN BAŞ KALDIRIYORUZ"

Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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