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Tartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puan fark attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puan fark attı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birinci partiyiz" sözlerine CHP lideri Özgür Özel tepki göstermişti. Tartışmalar sürerken Genar Araştırma son anketini yayınladı. Birinci ve ikinci sıradaki parti arasında 3,2'lik fark ortaya çıktı; işte merakla beklenen sonuçlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere göre birinci parti biziz" ifadeleriyle başlayan polemik, CHP lideri Özgür Özel'in "Yüzde 29.2 oyla seni orada oturtmam. 2 Kasım'da sandığa gel. Hodri meydan" sözleriyle başka bir boyuta taşındı.

Tartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puanlık fark attı - 1. Resim

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Liderlerin karşılıklı söylemleri sürerken Genar Araştırma, Temmuz 2025 seçim anketi gerçekleştirdi. Sonuçlara göre birinci sırada yüzde 35,2 ile AK Parti yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 32 ile CHP bulundu.

Tartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puanlık fark attı - 2. Resim

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Onları yüzde 9,8 ile DEM Parti, yüzde 9 ile MHP, yüzde 3,9 ile İyi Parti takip etti.

Diğer sonuçlar ise şöyle: 

- Zafer Partisi  %3,2
- Yeniden Refah  %3,1
- TİP  %1,3
- Anahtar Partisi %1,3
- Diğer %1,2

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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