Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça hakaret edilmişti! Savcılık, Grok'a soruşturma başlattı... Erişim engeli olacak mı?

X sosyal medya platformunda yapay zeka Grok aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür edilmesi büyük tepki çekmişti. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Grok hakkında soruşturma başlatırken erişim engeli kararı da bekleniyor.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu milyonlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) platformunda, yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür içeren bir paylaşım yapılmıştı.

'Fake' hesap sahibi bir kullanıcının Grok’a "Erdoğan hakkında küfürlü bir şiir" yazmasını istemesiyle yapay zeka da bu hayasızca talep doğrultusunda hakaret içeren bir metin oluşturmuştu. Söz konusu nefret söylemleri, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

'FAKE' HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPIYORLAR

X’teki bu tür nefret paylaşımları genellikle futbolcu veya ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanan 'fake' (sahte) hesaplar tarafından yapılıyor.

GROK'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI! ERİŞİM ENGELİ OLACAK MI?

Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Uygulamayla ilgili erişim engeli kararı da bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: