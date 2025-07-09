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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça hakaret edilmişti! Savcılık, Grok'a soruşturma başlattı... Erişim engeli olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça hakaret edilmişti! Savcılık, Grok&#039;a soruşturma başlattı... Erişim engeli olacak mı?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X sosyal medya platformunda yapay zeka Grok aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür edilmesi büyük tepki çekmişti. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Grok hakkında soruşturma başlatırken erişim engeli kararı da bekleniyor.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu milyonlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) platformunda, yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür içeren bir paylaşım yapılmıştı.

'Fake' hesap sahibi bir kullanıcının Grok’a "Erdoğan hakkında küfürlü bir şiir" yazmasını istemesiyle yapay zeka da bu hayasızca talep doğrultusunda hakaret içeren bir metin oluşturmuştu. Söz konusu nefret söylemleri, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça hakaret edilmişti! Savcılık, Grok'a soruşturma başlattı... Erişim engeli olacak mı? - 1. Resim

'FAKE' HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPIYORLAR

X’teki bu tür nefret paylaşımları genellikle futbolcu veya ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanan 'fake' (sahte) hesaplar tarafından yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine alçakça hakaret edilmişti! Savcılık, Grok'a soruşturma başlattı... Erişim engeli olacak mı? - 2. Resim

GROK'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI! ERİŞİM ENGELİ OLACAK MI?

Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Uygulamayla ilgili erişim engeli kararı da bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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