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Hava 40 derece, onlar 200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyor! "Herkes bu işi yapamaz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hava 40 derece, onlar 200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyor! &quot;Herkes bu işi yapamaz&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Gaziantep'te baba mesleğini sürdüren kalaycılar, yaklaşık 200 derecede yanan ocağın başında çalışıyor. Kalay ustaları "Sıcağa rağmen çalışıyoruz, herkes bu işi yapamaz" diyor.

Tarihi Gaziantep Kalesi yanındaki 4 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Ökkeş ve Ramazan Toprak, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte yaklaşık 200 derece sıcaklık altında mesai yapıyor.

SÜREKLİ SU İÇİYORLAR

Alev ve dumanların yükseldiği ocak başında kalaylama işlemi yapan ustalar, ocaklardaki ateşin hava sıcaklığı ile birleşmesi sonucu 200 dereceye varan sıcaklığa rağmen kalay işi yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de insan sağlığı için önemli bir iş yapıyor. Yaz kış demeden kalay işi yapan ve vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ustalar, aşırı sıcaklar karşısında serinlemek için sürekli su içiyor, ellerini ve yüzünü yıkıyor.

Hava 40 derece, onlar 200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyor! "Herkes bu işi yapamaz" - 1. Resim

Havaların aşırı derece sıcak olmasıyla işleri daha da zorlaşan kalay ustaları, ateş ısısıyla birlikte iş yerinde hissedilen sıcaklığın 200 dereceyi aştığını ve ekmeklerini kazanmak için ateş üzerinde kalay yaparak, zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

"SICAKLIK İÇERİDE 200 DERECEYİ BULUYOR"

Sıcak havaya rağmen kalay işi yaptıklarını belirten kalay ustası Ramazan Toprak, "Kardeşimle birlikte kalay işi yapıyoruz. Havalar çok sıcak olmaya başladı. Sıcak havaya rağmen çalışıyoruz. Hava sıcaklığı ile birlikte sıcaklık içeride 150-200 dereceyi buluyor. Çok zorlansak da çalışıyoruz ve sıcaklıklarla mücadele ediyoruz" dedi.

Hava 40 derece, onlar 200 derece sıcaklığın dibinde çalışıyor! "Herkes bu işi yapamaz" - 2. Resim

"HERKES BU İŞİ YAPAMAZ"

Serinlemek için sürekli su içtiklerini, sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadıklarını belirten Toprak, "Bu aşırı sıcakları kimse çekemez ve bu sıcakta herkes çalışamaz. Herkes bu işi de yapamaz. Bu sıcaklığı bile görseler kimse katlanamaz. Gün boyu yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. İşimiz kışın iyi oluyor ama yazın zor oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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