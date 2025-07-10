Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşini ve kızını tüfekle katletmişti! Talihsiz kadın başına gelecekleri hissetmiş: Benim sonum iyi olmayacak

Eşini ve kızını tüfekle katletmişti! Talihsiz kadın başına gelecekleri hissetmiş: Benim sonum iyi olmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da eşini ve kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahsın madde bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Eşi tarafından katledilen kadının daha önce komşularına "Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak" dediği öğrenildi.

14 Haziran günü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katında yaşayan H.İ., eşi Feryal İ. (45) ve 12 yaşındaki kızı İrem İ.'yi av tüfeğiyle vurmuştu.

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Babası tarafından vurulan İrem olay yerinde, annesi ise 6 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Feryal İ.'nin arkadaşı olan komşu Hüsne Sipahi, olay günü yaşananları ve aile arasındaki sorunları anlattı.

Eşini ve kızını tüfekle katletmişti! Talihsiz kadın başına gelecekler hissetmiş: Benim sonum iyi olmayacak - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE OĞLUNU HEDEF ALMIŞ

Eşini ve kızını öldüren şahsın geçmişte de oğluna tüfekle ateş ettiğini anlatan Hüsne Sipahi, "Çığlık seslerine koştuk. Gittiğimizde kızımız yerde vefat etmişti, annemiz yardım istiyordu. Lütfen kadınlar ve çocuklar ölmesin. İnsanın tek güveneceği kişi eşidir ve arkadaşımız eşi tarafından katledildi. Daha önce yine silahlı saldırı oldu, oğlunu hedef almıştı. O zaman oğlu kendinden daha güçlü geldi ve müdahale etti. Lütfen böyle insanlar toplum içerisinde gezmesin" dedi.

Eşini ve kızını tüfekle katletmişti! Talihsiz kadın başına gelecekler hissetmiş: Benim sonum iyi olmayacak - 2. Resim

"BENİM SONUM İYİ OLMAYACAK" DEMİŞ

Feryal İ.'nin sohbet esnasında eşinin madde bağımlısı olduğunu ve aralarında zaman zaman küslük olduğunu anlattığını söyleyen Sipahi, "Güzel bir hayatı vardı, güzel bir anneydi. Bizim gördüğümüz kadar mutluydu. Sadece eşi madde kullanıcısıydı, duyuyorduk ve bunu kendi söylüyordu. Bu konuda yakınıyordu, her defasında şikayetçi oluyordu. Şikayetçi olduktan sonra eşi hep tehdit ediyordu şikayetini geri alması için. 'Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu.

Bundan dolayı devletimizden hep yardım bekliyordu. Kendini ve çocuğunu öldüreceğini hiç beklemiyordu. Daha önce bir defa daha böyle saldırmıştı. O saldırıdan sonra tedavi olacağını söyleyerek çok yalvardı, tedavi olacağını söyleyerek sürekli barışmak istiyordu. Devletimizden ricam bu adam bir daha serbest kalmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnşaat maliyet endeksi arttı19 suç kaydı, 14 yıl 6 ay hapis cezası... Saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ücretsiz tuvalette çirkin olay! Belediyeden açıklama var - 3. SayfaÜcretsiz tuvalette çirkin olay! Belediyeden açıklama var19 suç kaydı, 14 yıl 6 ay hapis cezası... Saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı - 3. Sayfa19 suç kaydı, 14,5 yıl hapis... Saklandığı adreste yakalandıKaçak olarak bindikleri gemide yakalandılar! İngiltere hayali sahil güvenliğe takıldı - 3. Sayfaİngiltere hayali sahil güvenliğe takıldıSeyir halindeki araca arkadan çarptı: Biri çocuk 5 yaralı - 3. SayfaSeyir halindeki araca arkadan çarptı: Biri çocuk 5 yaralıBursa'da polise alçak saldırı! Firari yakını araba ile ezdi - 3. SayfaBursa'da polise alçak saldırı! Firari yakını araba ile ezdiYer Şanlıurfa! Markette etrafa deodorant sıktı, utanmadan bir de sosyal medyada paylaştı - 3. SayfaYer Şanlıurfa! Markette akılalmaz görüntü
Sonraki Haber Yükleniyor...