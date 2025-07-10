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Şile Belediyesine operasyon! Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şile Belediyesine operasyon! Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Gelen ilk bilgiler arasında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişilerin gözaltına alındığı yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.Operasyonun, ihalelerde usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin başlatıldığı belirtildi.

ÖZGÜR KABADAYI GÖZALTINA ALINDI

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'ın da olduğu ifade ediliyor.

Şile Belediyesine operasyon! Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI HAKKINDAKİ İDDİALAR!

Şile Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde yasal prosedürlerin dışına çıkıldığı, yetkilerin kötüye kullanıldığı ve usulsüz ödemeler yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, ihalelerde bazı şirketlere avantaj sağlandığı, karşılığında rüşvet alındığı yönünde şüpheler bulunuyor. Polis ekipleri, bu iddiaları destekleyecek belge ve dijital verilere ulaşmak için belediye binasında detaylı inceleme yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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