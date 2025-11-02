Arda Güler ve Kylian Mbappe şov yaptı, Real Madrid fark attı: Tam 29 gol katkısı

Arda Güler'in bir kez daha asistle sahne aldığı maçta Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

MBAPPE DUBLE YAPTI

Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 19 ve 31. dakikalarda Kylian Mbappe, 44. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Alvaro Fernandez Carreras kaydetti.

ARDA GÜLER ASİSTLE SAHNEYE ÇIKTI

Arda Güler, Fransız yıldızın ikinci golünde asisti yapan isim oldu. Milli oyuncu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada ikinci yarının başında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı.

REALZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu galibiyetle ligde bu sezon 10. kez kazanan Xabi Alonso'nun öğrencileri, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Kötü günlerden geçen Valencia ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

İKİ İSMİN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 14 maça çıkan Kylian Mbappe, 18 gol attı ve 2 asistlik performans sergiledi. Arda Güler ise çıktığı 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, asistlerin birçoğunu Fransız golcü Kylian Mbappe'ye yaparken iki arasında iş birliği devam etti.