Inter'de şaşırtan Hakan Çalhanoğlu kararı: Kimse beklemiyordu

Serie A'da geçtiğimiz hafta Inter'in Fiorentina'yı 3 golle geçtiği mücadelede 2 gol birden atan Hakan Çalhanoğlu, galibiyetin mimarı olurken Teknik Direktör Cristian Chivu'dan şaşırtan bir karar geldi.

Ligde yarın Verona'ya deplasmanına gidecek olan Milano ekibinde yoğun fikstürün vermiş olduğu yorgunluk, Rumen teknik adamı sürpriz kararlar almaya itti.

YEDEK SOYUNDURMAYI PLANLIYOR

FCInter1908'in haberine göre; Cristian Chivu, Fiorentina maçında 90 dakikanın tamamında sahada olan milli yıldızı Verona deplasmanında dinlendirmeyi düşünüyor.

HAKAN'IN YERİNE BARELLA

Chivu'nın Türk orta saha oyuncusunun yerine Nicolo Barella'ya forma vereceği ileri sürüldü. Haberde, Barella'nın yanında ise Piotr Zielinski ve Petar Sucic'in yer alacağı belirtildi.

AKANJI'Yİ DE KULÜBEYE ÇEKECEK

Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Manuel Akanji'yi de dinlendirmeyi düşündüğü ve üçlü savunmanın sağında Yann Bisseck'e görev vereceği iddia edildi.

Inter, İtalya Serie A'nın 10. haftasında 2 Kasım Pazar günü Verona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.