Inter'de şaşırtan Hakan Çalhanoğlu kararı: Kimse beklemiyordu

Inter'de şaşırtan Hakan Çalhanoğlu kararı: Kimse beklemiyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter'in İtalya Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran Hakan Çalhanoğlu için Cristian Chivu'dan sürpriz bir karar bekleniyor.

Serie A'da geçtiğimiz hafta Inter'in Fiorentina'yı 3 golle geçtiği mücadelede 2 gol birden atan Hakan Çalhanoğlu, galibiyetin mimarı olurken Teknik Direktör Cristian Chivu'dan şaşırtan bir karar geldi.

Ligde yarın Verona'ya deplasmanına gidecek olan Milano ekibinde yoğun fikstürün vermiş olduğu yorgunluk, Rumen teknik adamı sürpriz kararlar almaya itti.

YEDEK SOYUNDURMAYI PLANLIYOR

FCInter1908'in haberine göre; Cristian Chivu, Fiorentina maçında 90 dakikanın tamamında sahada olan milli yıldızı Verona deplasmanında dinlendirmeyi düşünüyor.

HAKAN'IN YERİNE BARELLA

Chivu'nın Türk orta saha oyuncusunun yerine Nicolo Barella'ya forma vereceği ileri sürüldü. Haberde, Barella'nın yanında ise Piotr Zielinski ve Petar Sucic'in yer alacağı belirtildi.

Inter'de şaşırtan Hakan Çalhanoğlu kararı: Kimse beklemiyordu - 1. Resim

AKANJI'Yİ DE KULÜBEYE ÇEKECEK

Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Manuel Akanji'yi de dinlendirmeyi düşündüğü ve üçlü savunmanın sağında Yann Bisseck'e görev vereceği iddia edildi.

Inter, İtalya Serie A'nın 10. haftasında 2 Kasım Pazar günü Verona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

