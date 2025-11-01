Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti: Zirve yürüyüşü sürüyor

İngiltere Championship'in 13. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich City ile deplasmanda karşılaştı.

Carrow Road'da oynanan maçtan Hull City, 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve son 6 maçta 4. kez kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Joe Gelhardt ve 87. dakikada Darko Gyabi kaydetti.

ENIS DESTAN 84'TE OYUNA GİRDİ

Konuk ekip Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Enis Destan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇ OLDU

Championship'te son haftalarda yükselişe geçen Sergej Jakirovic'in takımı Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta kaybetmedi.

HULL 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından ligde 22 puana yükselen Hull City, liderin 6 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Norwich City ise 8 puanla 23. sırada kaldı.



Hull City, Championship'in 14. haftasında Derby County deplasmanına gidecek. Norwich City, Sheffield Wednesday'e konuk olacak.