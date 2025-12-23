Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı heyecanı sürerken Kocaelispor ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve oynanacağı stat merak ediliyor.

Türkiye Kupası grup maçlarında Süper Lig ve 1. Lig ekiplerini karşı karşıya getiren mücadelede Kocaelispor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kupada ilk hafta maçları kapsamında oynanacak karşılaşma öncesi yayın detayları netleşti.

KOCAELİSPOR ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Kocaelispor - Erzurumspor FK mücadelesi, 23 Aralık Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Grup aşamasının ilk haftasında sahne alacak karşılaşma, iki takım açısından da kupaya güçlü bir başlangıç yapma hedefi taşıyor.

Mücadele saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmaya Kocaeli ev sahipliği yapacak ve maç, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

KOCAELİSPOR ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Erzurumspor FK maçı, Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Spor yayını; uydu, kablo TV ve dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV aboneleri ile birlikte Türksat uydusu üzerinden de karşılaşma şifresiz şekilde takip edilebilecek.

