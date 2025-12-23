Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı maçları bu hafta oynanacak karşılaşmalarla futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Türkiye Kupası'ndaki derbi mücadeleleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası maçın yayın bilgileri ve şifresiz izleme seçenekleri merak konusu oldu.

Türkiye futbolunun en prestijli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı heyecanı devam ediyor. İlk hafta maçlarının oynanacağı programla birlikte karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı da netlik kazandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası grup etabı maçları, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan yayın anlaşması kapsamında ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Grup maçları boyunca her gün birden fazla karşılaşma futbolseverlerle buluşturulacak.

Özellikle haftanın en dikkat çeken mücadelesi olan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Günün diğer maçları ise A Spor yayın akışında yer alıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları, ATV ve A Spor kanallarının üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Uydu, kablo TV ve dijital platform aboneliği bulunan izleyiciler de bu kanallar aracılığıyla maçları canlı takip edebiliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk hafta programı iki güne yayılarak oynanıyor. Salı günü oynanacak maçlarla başlayan heyecan, Çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

23 Aralık Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK | A Spor

17.30 Konyaspor - Antalyaspor | A Spor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş | ATV

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa FK | A Spor

15.30 Boluspor - Fethiyespor | A Spor

18.00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı | A Spor

20.30 Samsunspor - Eyüpspor | A Spor

Grup aşamasının ikinci hafta programı şöyle:

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

