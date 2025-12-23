İsrail Ordusu, 7 Ekim'deki güvenlik zafiyetine cevap olarak Yapay Zeka Dairesi (AIDF) adında yeni bir birim ve yedek güç oluşturduğunu duyurdu. Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor.

The Jerusalem Post’un haberine göre, İsrail Ordusu, 7 Ekim’de yaşanan güvenlik başarısızlığına doğrudan bir cevap olarak, C4I ve Siber Savunma Direktörlüğü bünyesinde Yapay Zeka Dairesi (AIDF) adını verdiği yeni bir birim kurdu. Tümgeneral Aviad Dagan komutasındaki bu dairenin kurulması, ordunun karar alma süreçlerindeki başarısızlığını artırma çabasının bir parçası olarak yorumlandı.

Israil ordusundaki bu yeni oluşumun kurulmasına öncülük eden Yarbay N., 7 Ekim sabahı ilk saldırıların hemen ardından Kirya'daki karargaha koştuğunu ve o dönemde C4I Direktörlüğü içinde hava savunma alanlarından sorumlu olduğunu belirtti. Buradaki temel görevinin, saldırı bölgelerine karşı İsrail ordusunun atışlarını keskinleştirmek olduğunu ve daha sonra uzaktan kumandalı uçak operatörü olarak da görev aldığını ekledi.

İSRAİL’İN 7 EKİM’DEKİ BAŞARISIZLIĞI VE YAPAY ZEKA

The Jerusalem Post, yapay zekanın "tespit ve uyarı" alanlarında kullanılacağını belirterek, özellikle 7 Ekim'de güvenlik sisteminin harekete geçemediği bir zamanda sosyal medyayı dolduran video görüntüleri gibi büyük veri kitlelerinden içerik analizi yapmayı "makineye" öğretmenin bir sonraki adım olduğunu vurguladı.

Başarısızlığın ardından radikal karar: İsrail ordusu "yapay zeka tümeni" kurdu!

“NETANYAHU 7 EKİM’DEKİ SORUMLULUĞUNUN KAMUOYUNUN HAFIZASINDAN SİLİNMESİ İÇİN EMİR VERDİ”

Diğer taraftan, başbakanlık ofisinin eski askeri sözcüsü Eli Feldstein ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısındaki sorumluluğuna ilişkin algının "kamuoyundaki tartışmalardan silinmesini" talep ettiğini söyledi.

KAN News'te yayınlanan röportajda Feldstein, "7 Ekim'den sonraki ilk ve en büyük görevim, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sorumluluğunu kamuoyundaki söylemden silmekti" dedi.

Feldstein, “Bana 'sorumluluk' kelimesini sözlükten çıkar ve sorumluluk kelimesi olmadan bir şey formüle et, o kelime kabul görmez' dediler" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'DE SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkese rağmen hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı. Ayrıca İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ta kendi kontrolündeki alanda bulunan boşaltılmış bir binayı da vurdu.

BATI ŞERİA'DA BASKINLAR VE GÖZALTILAR

Bu saldırıların yanı sıra, Filistinli Esirler Medya Ofisi'nin açıklamasına göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı şehir ve beldelerinde evlere baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda Tulkerim'de 8, Kalkilya'da 1, El Halil'de 22 ve Beytüllahim'de 9 olmak üzere toplam 40 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırdığı da belirtildi.

Bu baskın ve saldırıların, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı günlük "sistematik baskı politikasının" bir parçası olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ACİL ÇAĞRI

Açıklamada, gözaltına alınanların güvenliğinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi. İnsan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, alıkonulanların durumunu izlemeleri ve Filistinlilere yönelik devam eden ihlallerin durdurulması için derhal harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

