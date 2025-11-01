Lionel Messi açıkladı: 2026 Dünya Kupası'na katılacak mı?

Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceği merak konusu olan Inter Miami'nin 10 numarası Lionel Messi, 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair açıklama yaptı.

"İYİ HİSSEDEREK GİTMEK İSTİYORUM"

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek turnuvada için heyecanlı olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, "2026 Dünya Kupası'nda yer almak için çok büyük bir istek ve heyecan duyuyorum. Ancak oraya kendimi iyi hissederek gitmek istiyorum, en iyi şekilde katkı sağlayabileceğimden emin olmalıyım" ifadelerini kullandı.

37 MAÇTA 34 GOL

Cristiano Ronaldo ile birlikte uzun yıllar 'dünyanın en iyi futbolcusu' olarak gösterilen 38 yaşındaki yıldız, bu sezon Inter Miami formasıyla 37 karşılaşmada mücadele ederken, 34 gol ve 18 asistlik skor katkısı sundu.