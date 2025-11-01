Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lionel Messi açıkladı: 2026 Dünya Kupası'na katılacak mı?

Büyük başarılar kazandığı Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Temmuz 2023'te Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'ye transfer olan ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında konuştu.

Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceği merak konusu olan Inter Miami'nin 10 numarası Lionel Messi, 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair açıklama yaptı.

Lionel Messi açıkladı: 2026 Dünya Kupası'na katılacak mı? - 1. Resim

"İYİ HİSSEDEREK GİTMEK İSTİYORUM"

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek turnuvada için heyecanlı olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, "2026 Dünya Kupası'nda yer almak için çok büyük bir istek ve heyecan duyuyorum. Ancak oraya kendimi iyi hissederek gitmek istiyorum, en iyi şekilde katkı sağlayabileceğimden emin olmalıyım" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi açıkladı: 2026 Dünya Kupası'na katılacak mı? - 2. Resim

37 MAÇTA 34 GOL

Cristiano Ronaldo ile birlikte uzun yıllar 'dünyanın en iyi futbolcusu' olarak gösterilen 38 yaşındaki yıldız, bu sezon Inter Miami formasıyla 37 karşılaşmada mücadele ederken, 34 gol ve 18 asistlik skor katkısı sundu.

