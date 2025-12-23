Adana'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 156 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin Seyhan ilçesindeki Dumlupınar ve Meydan mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 156 bin 418 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 1'i kadın 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması, çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması ve zanlıları gözaltına alması polis kamerasınca kaydedildi.

