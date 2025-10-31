Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'yi ret! 'Bakan kabul etmedi, dosya kapatıldı'

Inter Miami ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattan Lionel Messi'nin, Suudi Arabistan planı tutmadı. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, Suudi Pro Ligi'nde forma giymek istese de bu talebi reddedildi.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA 4 AY OYNAMAK İSTEDİ"

L’Equipe'in haberine göre; Mehd Yetenek Geliştirme Akademisi Genel Müdürü Abdallah Hammad, Suudi medya kuruluşu Thmanya'nın podcast'inde Messi'nin 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda kendisi ile temasa geçtiğini belirtti. "Messi, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak için 4 ay boyunca Suudi Arabistan'da oynamak istedi. Aynı şey David Beckham ile Los Angeles Galaxy’de oynadığında ve Milan’da oynamaya gittiğinde de oldu” dedi.

"BU LİG BİR EĞİTİM KAMPI DEĞİL"

Suudi Arabistan, 38 yaşındaki yıldızın önerisini reddetti. Hammad, "Teklifi bakana sundum, ancak Messi’nin sadece 4 ay boyunca gelmesini reddetti ve dosya kapatıldı. Suudi Şampiyonası'nın bir eğitim kampı olmayacağını söyledi" dedi.

Abdallah Hammad, "Cristiano Ronaldo'nun 2023'ün başlarında Al-Nassr'da imzalanmasından bu yana Suudi Şampiyonası, Karim Benzema ve Neymar da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinden birçok yıldız çekti. Messi'nin bir zamanlar Al-Hillal Kulübü'ne imza atması bekleniyordu ancak bu 2023'te Inter Miami'ye katılmadan önceydi" ifadelerini kullandı.