Lionel Messi'den 3 yıllık imza

Lionel Messi'den 3 yıllık imza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Lionel Messi&#039;den 3 yıllık imza
Lionel Messi, Inter Miami, MLS, Futbol, Sözleşme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol hayatını MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren 38 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, kulübüyle 31 Aralık 2025'te sona erecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

MESSİ, 2028'E KADAR MİAMİ'DE

Inter Miami, Lionel Messi ile olan kontratın 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

56 GOL KATKISI YAPTI

2023 yazında Paris Saint Germain'den ayrılan Lionel Messi, Inter Miami'ye imza attı. ABD ekibinde 43 maça çıkan Messi, 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 19 kez asist yaptı.

