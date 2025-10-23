Lionel Messi'den 3 yıllık imza

MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Inter Miami, Lionel Messi ile olan kontratın 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

56 GOL KATKISI YAPTI

2023 yazında Paris Saint Germain'den ayrılan Lionel Messi, Inter Miami'ye imza attı. ABD ekibinde 43 maça çıkan Messi, 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 19 kez asist yaptı.