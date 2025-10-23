Norveç basınından Galatasaray - Bodo/Glimt maçı manşetleri: Knutsen'in sarı tıkaçları infiale yol açtı!

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek, puanını 6'ya yükseltti. Norveç basını, 50 bin kişiyi aşkın taraftarın tribünleri tamamen doldurduğu müsabakaya geniş yer ayırdı.

NTV Spor'un aktardığına göre; Norveç medyasında Galatasaray - Bodo/Glimt maçı yorumları şöyle:

DAGBLADET: BODO/GLIMT, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KATLEDİLDİ

"Bodo/Glimt, İstanbul'daki sıcağa dayanamayıp 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası teknik direktör Knutsen'in kulak tıkacı tartışma konusu oldu.

VG: HATALAR GECESİ

"Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunmadaki hatalar Glimt'e pahalıya mal oldu. Galatasaray, hatalar ve kaçırılan gollerle Glimt'in perişan olduğu maçta hak ettiği galibiyeti aldı."

NETTAVISEN: KNUTSEN'İN FOTOĞRAFLARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

"Ses efektleri inanılmaz derecede çılgıncaydı ve Glimt topu aldığında çalan düdükler muazzamdı. Kjetil Knutsen'in adamları sarsılmış gibiydi ve hemen cezalandırıldılar. Glimt Teknik Direktörü Knutsen, RAMS Park'a kulak tıkacı takarak geldi. Bu durum, Knutsen'in sarı tıkaçlarla saha kenarında olduğunu gören Türk taraftarlar ve medya arasında büyük bir infiale yol açtı."

NRK: KORKUNÇ BİR HATA

"Galatasaray deplasman maçı öncesinde Bodo/Glimt kampında Türklere bedava hiçbir şey vermeyecekleri söyleniyordu ancak İstanbul'da tam tersi yaşandı."

TV 2: YENİLMEZLİK SERİSİ SAVUNMADA YAPILAN HATALARLA SONA ERDİ

"Bodo/Glimt, üst üste 3'üncü maçında gol atmasına rağmen, savunma hataları sonucu Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı."

NORDLAND: GLIMT AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILDI

"Bodo/Glimt cadı kazanında cesurca mücadele etti, ancak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yenildiklerini gördüler."

FVN: GLIMT'İN SAVUNMASI GALATASARAY KARŞISINDA TÖKEZLEDİ

"Bodo/Glimt, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu takımına karşı birkaç tehlikeli pozisyon buldu ancak savunmada yetersiz kaldı. Victor Osimhen, Türklerin 3-1 kazandığı maçta iki gol kaydetti. Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisi, İstanbul'daki cadı kazanında gerçek oldu. Çarşamba akşamı sarı formalıların işini, büyük savunma hataları ve agresif ev sahibi takım mahvetti."