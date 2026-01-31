Uludağ'daki Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Ekipler kısa sürede vatandaşları kurtardı.

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde Fahri Otel telesiyejinde vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan 40 vatandaş tahliye edilemedi.

EKİPLER TAHLİYE ETTİ

Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Tahliye işlemlerine hemen başlandı. Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.

