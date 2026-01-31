Mersin'de aşırı yağışların ardından yaşanan sel sonrası coşan derelerin aktığı deniz kahverengiye büründü. Sel sularının getirdiği odunlar ise sahilleri doldurdu. Bazı vatandaşlar kışlık yakacak için odun toplamaya başladı.

Mersin merkez ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları yaşandı.

Bazı köprülerin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Erdemli ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi. Selin yaralarının sarılması için Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma yaparak selin yaralarını sarmaya çalıştı. Sel nedeniyle 51 ev ve iş yeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenirken 2 küçükbaş hayvan telef oldu, mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.

Sel sonrası sahile koştular! Yakmak için odun topladılar

DENİZ KAHVERENGİ OLDU

Selin yanı sıra yağışlarla birlikte Mersin genelindeki bir çok dere de denizle buluştu. Yaylalardaki sel suları ile dolarak coşan derelerin Mersin'de 321 kilometre kıyısı bulunan Akdeniz'e dökülmesiyle ortaya mavi ile kahverenginin buluştuğu anlar çıktı.

SAHİLLER ODUNLA DOLDU

Özellikle Erdemli ilçesinden geçen Alata, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinden geçen derelerde sürüklenen odunlar da Akdeniz'e döküldü. Denizde dalgalarla birlikte bir çok sahildeki kumsal alan ise odun ve çalılılarla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden bazı vatandaşlar ise sahile gelerek yakacak yapmak için odun topladı. Yağışların etkili olduğunu belirten vatandaşlar, sel ile gelen odunları soba da yakmak için topladıklarını söyledi.

Öte yandan, Mersin genelinde devam eden yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

