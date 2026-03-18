Ramazan Bayramı’na 2 gün kala baklava fiyatları belli oldu. “Premium” çeşitler olarak öne çıkan fıstıklı dürüm, midye ve şöbiyette kilo fiyatları kaliteli üreticilerde 2 bin TL ve üzerinde seyrediyor. Sütlü Nuriye’nin fiyatı ise fıstıklının yarısına kadar geriliyor. Bu arada son 1 yıllık dönemde iç fıstık kilo fiyatı %57 yükselerek 2.200 TL oldu. Baklavacılar, “yok yılı” dönemindeki bu artışın, fıstıklı tatlı fiyatlarına da yansıdığını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Ramazan Bayramı’na iki gün kalırken, artan talebe yetişmek için baklavacılar da fazla mesai yapmaya başladı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre;

-Ramazan ayı boyunca günde yaklaşık 3 bin ton baklava tüketildi.

-Bu rakamın Ramazan Bayramı’nda günlük 5 bin tona ulaşması öngörülüyor.

-Ramazan’da en çok klasik baklava rağbet gördü. Bunun yanında midye baklava, fıstıklı şöbiyet ve soğuk baklava gibi çeşitler de öne çıktı.

-Güllaç da Ramazan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alırken; hafif tatlılarda bayramda ‘Sütlü Nuriye’nin de tercih edilmesi bekleniyor.

-Cevizli ev baklavası da bayramda en çok aranan tatlılar arasında yer alıyor.

“MERDİVEN ALTI” UYARISI

İstanbul’da faaliyet gösteren Gaziantepli bir baklavacı; ucuz baklavadan uzak durulması gerektiğini, bunun yerine daha az miktarlarda ama kaliteli baklavanın alınmasının sağlıklı tercih olacağını aktardı. İşletmedeki fiyatlar ise şöyle:

Ürün Fiyat (TL) Fıstıklı Dürüm 2.350 Fıstıklı Midye 2.300 Fıstıklı Şöbiyet 1.900 Havuç Dilimi 1.900 Fıstıklı Klasik Baklava 1.750 Fıstıklı Soğuk Baklava 1.500 Cevizli Baklava 1.350 Sütlü Nuriye 1.250 Şekerpare 600 Tulumba 350

“FISTIKLI” FARK ATTI

Tatlı çeşitlerinde fıstıklı baklavanın diğer türlere göre daha pahalı olması dikkat çekerken; Gaziantep Ticaret Borsası tarafından açıklanan verilere göre 18 Mart 2026’da iç fıstık kilo fiyatı 2.200 TL olarak gerçekleşiyor. Geçen yıl 18 Mart’ta iç fıstığın kilo fiyatı 1.400 TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece 1 yıllık dönemde i fıstık fiyatında %57 artış gerçekleşti.

Baklavacılar, ürün fiyatındaki bu artışın fıstıklı baklava fiyatına da ister istemez yansıdığını ifade ediyor.

2024 “VAR YILI”

Antep fıstığı üretimi, ağaçların biyolojik yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı her yıl aynı verimi sunmuyor. Üretim “var yılı” ve “yok yılı” olarak sınıflandırılıyor.

“Var yılı” olarak kayıtlara geçen 2024’te fıstık rekoltesi de 380 bin ton civarında gerçekleşmişti. Önceki yıla göre %115 gibi oldukça yüksek oranda bir artış gerçekleşti. Şanlıurfa, 180 bin tona yaklaşan üretimi ile en büyük paya sahip oldu.

2025 “YOK YILI”

Geçen yıl ise hem ağaçların dinlenmesi hem de kuraklığın etkisiyle fıstıktaki rekoltenin 175 bin tonlara kadar gerilediği tahmin ediliyor. Bu sebeple fiyatlarda da 2026’ya doğru artış gözlemlendi.

Öte yandan 2026’da ise yoğun yağışların da etkisiyle, 2024 yılına benzer bir rekolte beklentisi öne çıkıyor. Böylece iç fıstık fiyatlarında da gelecek 1 yılık dönemde önemli bir fiyat artışı beklenmiyor.

