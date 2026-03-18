Miami Açık Tenis Turnuvası: Zeynep Sönmez, 2-0'la turladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek, adını 2'nci tura yazdırdı.
Spor
Dünya sıralamasının 83'üncü basamağında bulunan Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası ilk turunda Beatriz Haddad Maia'yı yenerek tur atladı.
- Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 mağlup etti.
- Sönmez, klasmanın 69 numarası Maia'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle yendi.
- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2'nci turda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaşacak.
Dünya sıralamasının 83'üncü basamağında bulunan Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı.
Sönmez, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
23 yaşındaki milli tenisçinin 2'nci turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic oldu.
