Halkbank personel alımı kapsamında gerçekleştirilen müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve servis görevlisi sınavlarının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Başvuru ve sınav sürecinin tamamlanması ardından sonuç duyurusu bekleniyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilebilecek?

Halkbank bünyesinde istihdam edilmek üzere müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve servis görevlisi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. İstihdam sürecinin bir parçası olan sınav süreci geride kaldı, gözler sonuçlara çevrildi. Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://ais.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında sonuçların genellikle sınavdan sonraki 2 ila 4 hafta içinde açıklandığı belirtiliyor. Bu nedenle adaylar, sonuçların mayıs ayının ikinci yarısında erişime açılmasını bekliyor. Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrim içi olarak erişilen form doldurularak sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) gün içerisinde Üniversite’ye yapılabilir.

Resmi duyurular için Halkbank Duyurular Sayfası ve Anadolu Üniversitesi AİS Sistemi takip edilebilir.

MÜLAKAT/İŞE ALIM UYGULAMALARI

Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata ve diğer işe alım uygulamaları davet edilecektir. Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://ais.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.

