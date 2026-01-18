Avustralya Açık’ta Ekaterina Alexandrova’yı eleyerek kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini alan Zeynep Sönmez, maç sırasında fenalaşan top toplayıcı çocuğa gösterdiği duyarlılıkla dünya basınının takdirini topladı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, hem korttaki performansıyla hem de sergilediği örnek davranışla gündem oldu.

Turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova ile karşılaşan 23 yaşındaki Zeynep, zorlu geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.

TOP TOPLAYICI ÇOCUĞA YARDIM ETTi

Karşılaşmaya damga vuran an ise maç sırasında yaşandı. Avustralya’daki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle top toplayıcı çocuklardan biri fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden Zeynep Sönmez, oyunu durdurarak çocuğun yanına gitti ve saha kenarına kadar eşlik etti. Kısa süreli aranın ardından devam eden maçta Zeynep’in bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük alkış aldı.

Milli tenisçinin hareketi dünya basınında da geniş yankı buldu. The Athletic’te yer alan haberde, “Zeynep Sönmez, Avustralya Açık maçını yarıda keserek yaz sıcağında bayılan bir top toplayıcı çocuğa yardım etti. Kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alırken, aynı zamanda insanlığıyla da alkış topladı” ifadeleri kullanıldı.

