Dünya, Zeynep Sönmez'i konuşuyor: Tribünlerden büyük alkış aldı
Avustralya Açık’ta Ekaterina Alexandrova’yı eleyerek kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini alan Zeynep Sönmez, maç sırasında fenalaşan top toplayıcı çocuğa gösterdiği duyarlılıkla dünya basınının takdirini topladı.
- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turunda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek kariyerinin önemli bir galibiyetine imza attı.
- Maç sırasında yüksek hava sıcaklığı nedeniyle fenalaşan bir top toplayıcı çocuğa yardım etmek için oyunu durdurdu ve çocuğa eşlik etti.
- Zeynep Sönmez'in bu duyarlı davranışı hem tribünlerden hem de dünya basınından büyük övgü topladı.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, hem korttaki performansıyla hem de sergilediği örnek davranışla gündem oldu.
Turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova ile karşılaşan 23 yaşındaki Zeynep, zorlu geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.
TOP TOPLAYICI ÇOCUĞA YARDIM ETTi
Karşılaşmaya damga vuran an ise maç sırasında yaşandı. Avustralya’daki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle top toplayıcı çocuklardan biri fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden Zeynep Sönmez, oyunu durdurarak çocuğun yanına gitti ve saha kenarına kadar eşlik etti. Kısa süreli aranın ardından devam eden maçta Zeynep’in bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük alkış aldı.
Milli tenisçinin hareketi dünya basınında da geniş yankı buldu. The Athletic’te yer alan haberde, “Zeynep Sönmez, Avustralya Açık maçını yarıda keserek yaz sıcağında bayılan bir top toplayıcı çocuğa yardım etti. Kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alırken, aynı zamanda insanlığıyla da alkış topladı” ifadeleri kullanıldı.