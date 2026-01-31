Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Saadettin Saran ve eski başkan Ali Koç, bir araya geldi. Toplantıda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanan Mert Hakan Yandaş unutulmadı.

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Ali Koç, tesislere girişinde Başkan Saadettin Saran ile selamlaştı. Koç'un yanı sıra toplantıya eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

ALİ ŞEN'E ÖDÜL VERİLDİ

Fenerbahçe Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda, başkan Sadettin Saran, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketlerini verdi.

Saran, eski başkanlardan Ali Koç, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski divan başkanları Vefa Küçük ile Uğur Dündar, Ali Şen'in 50. yıl plaketini oğlu Metin Şen ve torununa takdim etti.

Kulüp genel sekreteri Orhan Demirel, "Kulübümüzün önceki başkanlarından Ali Şen'in 50. yılını kutluyorum. Ona acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"KORKUMUZ, ENDİŞEMİZ YOK!"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Şekip Mosturoğlu, toplantının basına kapalı yapılacağına dair çıkan haberler üzerine açılış konuşmasında, "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok" sözlerini sarf etti.

"MERT HAKAN YANDAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"

Şekip Mosturoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanan Mert Hakan Yandaş hakkında, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır" ifadesini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİNİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA EDEBİLİRİZ"

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkması ve Ataşehir'de yapılan projeye de değinen Şekip Mosturoğlu, "Bugün kulübümüzün gündemini, tüzük esaslarına bağlılık çerçevesinde ve soğukkanlılıkla ele alırken, odağımızın sportif başarı, şampiyonluk hedefi ve Fenerbahçe’nin geleceği olmalıdır. Kulübümüz Bankalar Birliği ile olan anlaşmasını sonlandırarak mali bağımsızlığını kazanmıştır. Bu süreçte emeği geçen eski ve yeni tüm başkan ve yönetimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurumlarda devamlılık esasının çok güzel bir yansıması olan Bankalar Birliği’nden çıkış sürecimiz aynı zamanda Fenerbahçe’ye hizmetin bir bayrak yarışı niteliğindedir. Ataşehir projesini kulübümüze kazandıran Murat Ülker’e de camiamız adına teşekkür ediyorum. Elde edilen gelirlerin bir kısmı ile kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak, sürdürülebilir ve gelir getirici yatırımlar yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde proje geliştirme potansiyeli olan yeni gayrimenkuller edinilmesi de kulübümüzün uzun vadeli mali yapısını güçlendirecektir. Ancak bu şekilde Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz." şeklinde konuştu.

"MERT HAKAN'IN YANINDAYIZ"

Şekip Mustaroğlu'nun ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel konuşma yaptı. Demirel de konuşmasında Mert Hakan Yandaş için konuşarak başladı.

Orhan Demirel, " Kulübümüz masumiyet karinesine bağlı bir duruş sergilemektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmaksızın yapılan yorumların kulübümüze ve oyuncumuza zarar vermemesi temel yaklaşımımızdır. Mert Hakan Yandaş, bu camianın bir parçasıdır. Kulübümüz, Mert Hakan Yandaş'ın yanındadır" dedi.

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"

Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Orhan Demirel camianın beklentileri ve bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ilgili "Camiamızın beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri yerine getirmek için tüm imkanlarımızla, sorumlulukla çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

