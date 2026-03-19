ABD’li Anndrea Carrillo ve Meksikalı Roberto: Müslüman olduktan sonra, daha iyi evlat, daha iyi bir insan olduk. İslam, insanı daha iyi bir birey olmaya yönlendiriyor.

ABD’de yaklaşık iki sene önce Müslüman olmaya karar veren Latin Amerika kökenli Anndrea Carrillo, bunun hayatında verdiği “en isabetli karar” olduğunu söyledi. Meksikalı yönetmen Roberto da, İslam’ın “kalbine huzur getirdiğini” söyledi.

Carrillo, “İslam’ı seçmek, hayatımda verdiğim en doğru, en isabetli karar oldu” diyerek, her sabah uyandığında bu yüzden içini “büyük bir şükran duygusu kapladığını” vurguladı. Carrillo, “Sanırım artık daha iyi bir evlat, daha iyi bir kız kardeş ve daha iyi bir torun oldum. Sırf Müslüman olmak bile insanı daha iyi bir birey olmaya yöneltiyor; öyle ki annem şu sıralar İspanyolca bir Kur’ân-ı kerim meali okuyup araştırıyor ve ‘Belki ben de Müslüman olurum’ diyor” açıklamasında bulundu.

“KALBİME HUZUR GELDİ”

Yıllarca dinleri araştırdıktan sonra Müslüman olan Meksikalı Roberto, ramazan boyunca farklı İslam ülkelerini gezdiğini belirterek, “Ramazan için İslam dünyasını gezen Meksikalı bir Müslüman’ım ve hicret için yeni bir yuva arıyorum” diye konuştu.

Türkiye’deki camilerin mimarisine hayran kaldığını dile getiren Roberto, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Sultanahmet Camii, Taksim Camii gibi yapıların kendisini derinden etkilediğini söyledi. Roberto, Kadir Gecesi’nde Süleymaniye Camii’nde de ibadet ettiğini, Fatih’teki topluluğun kendisini çok etkilediğini söyleyerek, “Kimseyi tanımamama rağmen beni aileden biri gibi hissettirdiler” şeklinde konuştu.

Medine için “İnsanlar buranın yeryüzündeki cennet gibi olduğunu söylüyor” diyen Roberto, hicret ihtimalini değerlendirmek üzere bu ziyareti gerçekleştireceğini kaydetti.

