Türkiye, kritik sektörlerin bel kemiği olan hassas zaman verisini artık kendi altyapısıyla üretecek. TÜRKSAT’ın hayata geçirdiği Atomik Zaman Projesi ile finans, enerji, haberleşme ve savunma sistemlerinde dışa bağımlılık azalırken, olası küresel kesintilere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturulacak.

Türkiye, teknolojik bağımsızlık yolunda kritik bir hamleye daha imza atıyor. Haberleşmeden finans sektörüne, enerji hatlarından savunma sanayiine kadar hayati önem taşıyan “hassas zaman” bilgisi, artık TÜRKSAT’ın millî altyapısı üzerinden sağlanacak.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay “Atomik Zaman Bilgisi” projesinde ilk fazın tamamlandığını ve sistemin bir yıl içinde tam kapasiteyle hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kurulan “TÜRKSAT Atomik Zaman ve Frekans Merkezleri” ile hassas zaman senkronizasyonu sağlanacak. Sistem, yabancı uydu sistemlerinden bağımsız çalışırken onlarla uyumlu olacak.

Ahmet Hamdi Atalay

Atalay, Ankara ve Gebze’de birbirinin yedeği olarak çalışacak iki merkez kurulduğunu belirterek “Tüm yazılım ve donanımları özgün olarak geliştirdik. Bu sistemle, uluslararası navigasyon ağlarında yaşanabilecek olası kesinti ve gecikmelerin ülkemizde zafiyet oluşturmasının önüne geçeceğiz“ dedi.

Hassasiyeti daha da artıracak ikinci faz çalışmalarına yakında başlanacağını duyuran Atalay, yerli imkânlarla üretilen yeni nesil terminallerin ve teknolojik çözümlerin 5-9 Mayıs’taki SAHA EXPO 2026 fuarında sergileneceğini müjdeledi.

ATOMİK ZAMAN NEDİR?

Atomik zaman, dünyanın dönüşü yerine atomların (sezyum) titreşimlerini esas alan, hata payı milyonda bir olan bir standarttır. Başta finans, telekomünikasyon, enerji şebekeleri ve savunma sanayii olmak üzere, işlemlerin milisaniye hassasiyetle yürümesi gereken tüm stratejik alanlarda kullanılır.



