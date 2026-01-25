TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan televizyon kanalı sayısı 532’ye ulaştı. 1 yılda kanal sayısında yüzde 20'lik artış olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, son 10 yılın rekorunun kırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT uydularına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. TÜRKSAT üzerinden yayın yapan televizyon kanalı sayısının 532'ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirtti.

TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini işaret eden Bakan Uraloğlu "Sadece son 1 yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık 'hub'ı haline getirdik” dedi.

TÜRKSAT’tan dünya çapında rekor: 532 kanal, 5,5 milyar izleyici

TÜRKSAT 6A ile kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Uzay Vatan"daki egemenliğini, teknoloji ihraç eden kabiliyetle birleştirdiklerine işaret ederek, "Bugün TÜRKSAT, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi” dedi.

TÜRKSAT'tan dünya çapında rekor: 532 kanal, 5,5 milyar izleyici

YÜZDE 50'LİK ARTIŞ

Uraloğlu, şunları söyledi:

2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda yüzde 50 oranında artışla 171'e çıkardık. Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık TÜRKSAT üzerinden yükseliyor. TÜRKSAT uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının birer başarı hikayesine dönüştüğünün altını çizerek,

YENİ ANLAŞMALAR

Türksat 6A ile Güney Asya'da yeni bir sayfa açıldığını belirten Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT'ın bölgede önemli anlaşmalar imzaladığını söyledi:

Dubai merkezli firmayla yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik. Bu projeler, ülkemize yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasimizin birer sonucudur. Yerli üretim gücümüz olan Türksat 6A, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen, ülkemiz için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladı.

TÜRKSAT'tan dünya çapında rekor: 532 kanal, 5,5 milyar izleyici

