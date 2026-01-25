Günlük hayatta temas ettiğimiz nesneler üzerinde kalan virüsler, enfeksiyon riskinin artış ve azalış şeklini sessizce belirliyor. ABD’de yer alan Yale Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, virüslerin bir yüzeye tutunduktan sonra ne kadar süre hayatta kaldığını ve ne kadar bulaşıcı kaldığını ortaya koydu.

Yale Üniversitesi’nden Dr. C. Brandon Ogbunugafor liderliğindeki bir araştırma ekibi, virüslerin yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalabildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bioRxiv adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada sıcaklık, yüzey malzemesi (bakır, plastik, çelik) ve virüsün çoğalma yeteneği arasındaki karmaşık etkileşimlerin enfeksiyon riskini nasıl etkilediğini gösterdi.

Soğuk hava ömürlerini uzattı! Virüsler yüzeylerde ne kadar hayatta kalıyor?

YÜZEYLER VE SICAKLIK VİRÜSLERİN ÇOĞALMASINI NASIL ETKİLİYOR?

Çalışmanın sonuçları, virüsler için en zorlu ortamın sıcak bakır olduğunu ortaya koydu. 37 deredeki bakır yüzey üzerinde, test edilen iki virüs de hızla enfekte etme yeteneğini kaybetti. Virüslerden biri olan phiX174’ün aktif partiküllerinin yarısı sadece 30 dakikadan biraz daha uzun bir sürede yok oldu. Bakırın, artan sıcaklıkla hızlanan kimyasal reaksiyonlar yoluyla virüsün genetik materyalini ve dış katmanını bozduğu açıklandı.

Sıcak bakırın aksine, 4 derecede de tutulan aynı virüs partikülleri, tüm yüzeylerde çok daha uzun süre hayatta kaldı. Soğuk hava, proteinleri ve genetik materyali parçalayan kimyasal aşınmayı yavaşlattığı için virüslerin hasarlı hale ulaşma süresini uzattı.

Bu durum, soğuk odaların veya soğutmalı taşımanın, bazı salgınların neden uzamasına neden olduğunu aıklıyor. Araştırmaya göre, 4 derecede paslanmaz çelik ve plastik gibi yüzeyler, virüslerin hayatta kalması için "nispeten dost" kaldı.

HAYATTA KALMAK VE ÇOĞALMAK AYNI ŞEY DEĞİL

Çalışmanın en önemli bulgusu, yüzeyde hayatta kalma süresi ile bir konak hücrede çoğalma yeteneğinin her zaman örtüşmemesi oldu. Yüzey maruziyetinden sonra, kalan virüsler yeni konak hücrelere verildi.

Plastik yüzeyde, phiX174 virüsü, yüzeyde hayatta kalma ölçümleri zayıf görünse bile, yeni konak hücrede bir saat içinde 100 kattan fazla çoğalmayı başardı.

Araştırmacılar, enfeksiyon modellerinin çoğunun, mikropların yüzeylerden sabit bir hızda kaybolduğunu varsaydığını ancak bu çalışmanın hızın hem malzemeye hem de sıcaklığa göre değiştiğini gösterdiğini belirtti.

Sonuçlar, bakır gibi malzemelerin temizlik aralarında mikrobiyal birikimi düşük tutmak için hastanelerde ve benzeri ortamlarda son derece kullanışlı olduğunu gösterdi. Ancak, uzmanlar k el yıkama, dezenfeksiyon veya temiz havanın virüslere karşı en önemli tedbirler olduğunu vurguladı.

