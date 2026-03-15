İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerine dikkat çeken bir çağrı yaptı. ABD’nin bölgeye güvenlik getirmediğini savunan Tengsiri, çözümün İslam ülkelerinin birlik olup yabancı güçleri bölgeden çıkarmasında olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerinin güvenliği konusunda ABD’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tengsiri, yıllardır bölge ülkelerine ABD ve diğer yabancı güçlerin kalıcı güvenlik sağlayamayacağı konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

"TEK ÇÖZÜM İSLAM ÜLKELERİNİN BİRLİĞİ"

Tengsiri açıklamasında, geçmişte Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ve gerektiğinde müttefiklerini gözden çıkarabileceğini söylediklerini ifade etti. Bugün yaşanan gelişmelerin bu uyarıları doğruladığını öne süren Tengsiri, bazı ülkelerin büyük güçlerin politikalarının kurbanı haline geldiğini savundu.

Bölgedeki güvenlik sorunlarının dış müdahalelerle çözülemeyeceğini dile getiren Tengsiri, çözümün İslam ülkeleri arasında dayanışma ve ortak hareket olduğunu vurguladı. Tengsiri, “Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasıdır” dedi.

STRATEJİK SİCCİL FÜZELERİYLE BAŞARILI SALDIRILAR

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, gündüz saatlerinde "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

