CHP’li Tekirdağ ve Süleymanpaşa Belediyeleri arasında ‘eski otogar’ krizi patladı. İddiaya göre Tekirdağ Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi’ni mahkemeye verdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Bizi, bizim partimiz mahkemeye verdi. Çok mutsuzum” diyerek duruma tepki gösterdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimindeki Süleymanpaşa Belediyesi, eski otogar alanının devri konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşmazlık yaşadı. Süreçte Tekirdağ Belediyesi, Süleyman Paşa Belediyesi'ni mahkemeye verdi.

"BİZİ, BİZİM PARTİMİZ MAHKEMEYE VERDİ"

İki belediye arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalar yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Büyükşehir'in konuyu yargıya taşımasına tepki gösterdi. İddiaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e sitem eden Nallar “Bizi, bizim partimiz mahkemeye verdi. Büyükşehir Belediyesinin bizi mahkemeye vermesinden çok mutsuzum” dedi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ' VURGUSU

Eski otogarın doğrudan Süleymanpaşa halkının kullanımına sunulması gerektiğini bildiren Nallar, Büyükşehir’in hukuki hamlesine rağmen geri adım atmayacaklarını ifade etti. Nallar, sürecin takipçisi olacaklarını vurgularken CHP’li iki belediye arasındaki bu kriz, yerel yönetimler arasındaki uyum tartışmalarını da yeniden gündeme taşıyarak "ortak akıl kayboldu" yorumunu ortaya çıkardı. İki belediye arasındaki süreç devam ediyor.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Candan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekimlik yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kuruluğu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yönetciliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde yer aldı.

24, 25, 26 ve 27. dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı.

VOLKAN NALLAR KİMDİR?

1980 yılında doğan Volkan Nallar, 6 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. Belediye başkanlığı öncesinde Tekirdağ'da farklı sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi. 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan adaylığı için yapılan ön seçimde en yüksek oyu alarak aday gösterildi ve belediye başkanı seçildi.

