1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem takviminde değişikliğe gidildi. Borsa İstanbul 2026 tatil takvimi yıl içerisinde tatil günleri paylaşılmıştı. Peki, 1 Mayıs'ta Borsa kapalı mı, açık mı? Takaslar ne zaman yapılacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde en çok araştırılan konular arasında Borsa İstanbul'un çalışma durumu oldu. Özellikle hisse senedi alım satımı yapacak olan yatırımcılar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Yıl başında Borsa İstanbul 2026 tatil takvimi paylaşılmıştı. Takvime göre, Borsada, 1 Mayıs Cuma günü işlem yapılmayacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL

1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmî tatil ilan edilmiştir.

TAKAS TARİHLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs Pazartesi günü, yarınki işlemlerin takası 5 Mayıs Salı günü gerçekleşecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak olup, 30 Nisan tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.





