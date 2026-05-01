1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da ulaşım planı yeniden düzenlendi. Valilik tarafından alınan güvenlik kararları doğrultusunda bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında kısıtlamaya gidildi. Vatandaşların en çok merak ettiği “İstanbul metro kapalı mı, 1 Mayıs'ta metrolar çalışıyor mu?” sorusu ise yapılan resmi duyurularla netlik kazandı.

İstanbul metro kapalı mı, 1 Mayıs'ta metrolar çalışıyor mu soruları gündemde yerini aldı. İstanbul genelinde metro seferlerinin tamamı durdurulmadı. Belirli hatlarda bazı istasyonlar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Bazı trenler seferlerine devam ederken, kapalı olan duraklarda yolcu indirip bindirme yapılmayacak. Yetkililer, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini belirtti.

İstanbul metro kapalı mı, 1 Mayıs'ta metrolar çalışıyor mu? Valilikten açıklama geldi!

İSTANBUL METRO KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul’da metro sistemi tamamen durdurulmadı. Valilik kararları doğrultusunda bazı kritik istasyonlar geçici olarak kapatıldı.

En yoğun kullanılan hatlardan biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları hizmet dışı bırakıldı. Metro araçları belirtilen duraklarda durmadan seferine devam ediyor. Ayrıca Şişli - Mecidiyeköy istasyonunda yalnızca meydan çıkışı açık tutulurken, diğer giriş ve çıkışlar kapatıldı.

İstanbul metro kapalı mı, 1 Mayıs'ta metrolar çalışıyor mu? Valilikten açıklama geldi!

1 MAYIS'TA METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ile T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı tamamen durduruldu. Bunun yanı sıra Tünel - Karaköy hattı ve İstiklal Caddesi üzerindeki nostaljik tramvay da hizmet vermiyor.

İstanbul metro kapalı mı, 1 Mayıs'ta metrolar çalışıyor mu? Valilikten açıklama geldi!

İSTANBUL VALİLİĞİ VE METRO İSTANBUL DUYURDU!

Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin valilik kararını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

•⁠ ⁠M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

•⁠ ⁠F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır.''

