Yeni dizi Doktor Başka Hayatta 8 Mart 2026 itibarıyla izleyici karşısına çıktı. DASS Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç otururken, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından kaleme alındı. Peki, Doktor Başka Hayatta uyarlama mı? Oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte tüm detaylar!

Her hafta Pazar günü saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisi büyük bir ilgi gördü. Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani yer alırken izleyenler ''Doktor Başka Hayatta uyarlama mı?'' sorusunun da cevabını araştırıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA UYARLAMA MI?

Doktor Başka Hayatta dizisi 2020 yapımı İtalyan dizisi Doc - Nelle tue mani’den uyarlanmıştır. Türk izleyicisine özgü bir şekilde adapte edilen hikaye, karakterlerin hastane içindeki mücadelelerini ekranlara taşıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA KONUSU NEDİR?

Dizi Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nde dahiliye şefi olarak görev yapan İnan Kural’ın yaşadığı bir olayın ardından hayatının tamamen değişmesini konu alıyor. İnan, bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğradıktan sonra son 12 yılını hatırlamamaya başlar. Uyanmasının ardından kendisini, eşi Aylin ile boşanmış, ailesi dağılmış ve iş hayatında hırslı, katı bir karakter olarak bulur. Eski asistanı Elif’in desteğiyle, mesleğine yeniden başlamak ve kaybettiklerini telafi etmek için mücadele eder.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol - İnan Kural

Sıla Türkoğlu - Elif Ateş

Şebnem Hassanisoughi - Aylin Borokay

Bertan Asllani - Toprak Sönmez

Güven Murat Akpınar - Ilgaz Şahin

Ferit Aktuğ - Ekin Kurtulan

Eylül Tumbar - Zeren Ünver

Yasemin Yazıcı - Aslı Aslansoy

Berk Özgür - Ali Kocaman

Esra Akkaya - Feda

Güneş Şensoy

Merve Bulut - Nesrin

Özge O'Neill Sarımola - Gülten

Aysun Demir - Rüveyda

Mert Ali Yavuzcan - Alper

İhsan İlhan - Faruk

Nurhayat Boz - Mukaddes

Masal Fıratoğlu

Çınar Ilgar Arıcı

Haberle İlgili Daha Fazlası